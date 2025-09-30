Resident Evil Requiem отлично работает на Nintendo Switch 2

Когда CAPCOM объявила, что Resident Evil Requiem выйдет и на Nintendo Switch 2, многие фанаты усомнились, сможет ли консоль потянуть столь требовательный проект, ведь по мощности она заметно уступает современным системам. Однако кадры с прошедшей Tokyo Game Show 2025 показали, что игра на новой платформе Nintendo работает удивительно плавно. В интервью японскому изданию Famitsu во время выставки геймдиректор Коси Накашини признался, что даже разработчики были поражены, увидев Resident Evil Requiem на Switch 2. По его словам, в первую очередь это заслуга движка RE Engine.

Он пояснил, что проект изначально создавался масштабируемым. Команда заранее закладывала разные варианты параметров, чтобы игра могла адаптироваться под широкий спектр характеристик — от мощных систем до более скромных. Таким образом, для Switch 2 удалось оптимизировать проект без существенного урезания версии, рассчитанной на топовое «железо». Продюсер Масато Кумадзава в том же интервью отметил, что демо-стенды на TGS 2025 предлагали два варианта — Nintendo Switch 2 и ноутбуки. Если игра работает стабильно на новой консоли Nintendo, можно ожидать, что и на компьютерах она будет чувствовать себя уверенно, хотя официальные системные требования для ПК CAPCOM пока не раскрыла. Известно лишь, что версия для ПК получит поддержку NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation и трассировки лучей. Скорее всего, будут доступны и другие технологии апскейлинга, но деталей пока что нет.
