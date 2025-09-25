Sony представила портативные колонки Pulse Elevate

Компания Sony официально анонсировала новые беспроводные колонки Pulse Elevate, которые можно использовать с PlayStation 5, ПК, Mac, а также с портативной консолью PlayStation Portal или даже со смартфоном. Компания обещает «реалистичное настольное звучание», встроенный микрофон для голосового чата и поддержку фирменной технологии PlayStation Link с минимальной задержкой. У данных колонок есть встроенный аккумулятор, поэтому их можно легко переносить и использовать вдали от рабочего стола в полностью портативном режиме. Для подзарядки предусмотрены фирменные док-станции, идущие в комплекте.

Более точную дату выхода Sony обещает сообщить в ближайшие месяцы. Новые колонки дополнят линейку аксессуаров Pulse для геймеров, в которую уже входят беспроводные наушники-вкладыши Pulse Explore и гарнитура Pulse Elite. И хотя выглядят новинки достаточно интересно, особенно в плане дизайна, стоит сделать акцент на том, что производитель не стал ничего говорить о стоимости данной модели, мощности колонок и каких-либо иных преимуществах устройства по сравнению с конкурентами. Это немного настораживает, безусловно, но, с другой стороны, фанатам производителя эта новинка точно понравится, особенно если у вас уже есть игровая консоль и хочется иметь сетап в едином визуальном стиле. Pulse Elevate поступят в продажу в 2026 году. У покупателей будет выбор между чёрной и белой версиями, но белый вариант будет доступен только «пока есть в наличии».
