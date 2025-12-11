Microsoft объединит Windows и Xbox

В последние недели активно обсуждается идея о том, что Microsoft хочет объединить игровой опыт на консолях и ПК в рамках единой Windows-платформы. Поводом для разговоров стали устройства вроде ASUS ROG Xbox Ally, которые одновременно являются и Windows-ПК, и чем-то похожим на Xbox. Свежая утечка от известного инсайдера NateDrake на форуме ResetEra подогрела интерес к этой идее — он утверждает, что Microsoft вкладывает серьёзные ресурсы в то, чтобы «классические» игры для Xbox запускались на Windows и на том же ROG Xbox Ally. Под «классическими» подразумеваются проекты эпохи оригинального Xbox и Xbox 360.

Инсайдер уверен, что работа над обратной совместимостью действительно ведётся, но масштаб и конечный результат пока неясны. До закрытия программы в 2021 году обратная совместимость считалась одним из сильнейших козырей Xbox, поэтому компания может попытаться вернуть этот элемент. Прошлые утечки намекали, что основой решения станет эмулятор, плюс на фоне возможного объединения Windows и Xbox-экосистемы запуск старых игр Xbox на Windows автоматически обеспечил бы и обратную совместимость для следующего поколения Xbox, которое, по слухам, будет основано на собственном «железе» Microsoft. Звучит достаточно интересно на самом деле, особенно для тех, кто предпочитает играть в старые игры и не хочет расставаться с огромной библиотекой релизов при переходе с одного поколения на другое. Но пока что это всё всего лишь слухи от инсайдеров.