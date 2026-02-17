PlayStation 6 получит архитектуру RDNA 5

В последнее время активно обсуждается пока официально не анонсированная консоль PlayStation 6 от Sony — cогласно свежему отчёту, компания рассматривает возможность переноса предполагаемого релиза с 2027 года на 2028 или даже 2029 год. Основной причиной называют продолжающийся кризис на рынке оперативной памяти и накопителей, из-за которого цены на компоненты резко выросли. Обсуждения PS6 также подпитываются ранними слухами о характеристиках устройства. Например, известный инсайдер KeplerL2 заявил в своих социальных сетях, что PlayStation 6 не получит полный набор возможностей RDNA 5 — вероятно, для снижения себестоимости. Ранее он сообщал, что AMD планирует выпустить первые видеокарты RDNA 5 в 2027 году, уже после выхода серии GeForce RTX 60, а теперь он уверен, что данная архитектура для консоли будет слегка урезана.

Собственно, уже сейчас PlayStation 6 считают менее мощной, чем следующую Xbox, которая может выйти уже в следующем году. Если характеристики PS6 останутся без изменений, да ещё и без полного набора функций RDNA 5, а релиз перенесут на 2029 год, это может подтолкнуть часть хардкорных игроков к переходу на Xbox. В таком случае Sony, вероятно, придётся проводить более агрессивную ценовую политику, если консоль действительно выйдет так поздно. С другой стороны, технические характеристики — лишь один из факторов конкуренции, и PlayStation 5 в своё время тоже не получила все возможности архитектуры RDNA 2, но это её не помешало добиться успеха.