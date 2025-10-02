ASUS ROG Xbox Ally доставили покупателям раньше срока

Игровые консоли ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X официально поступят в продажу 16 октября 2025 года, однако некоторым повезло получить устройство гораздо раньше срока. Всё началось с публикации на Reddit, где пользователь показал фото консоли, доставленной Amazon France более чем за две недели до релиза. Пост быстро удалили, но журналист The Verge Том Уоррен успел поделиться снимком. Неудачный старт для ASUS и Xbox в плане логистики обернулся приятной неожиданностью для счастливчиков. Пользователь под ником Technical_Fun77 не только похвастался ранней доставкой Xbox Ally X, но и оставил первый отзыв, который позже заметило издание The Shortcut. Более того, случай оказался не единичным — ещё один покупатель (об этом сообщило издание TheGamer) также получил консоль от Amazon France задолго до официального запуска.

Выходит, что тем, кто сделал заказ через французское подразделение Amazon, стоит внимательно следить за статусом доставки — возможно, устройство придёт раньше. Всем остальным остаётся лишь надеяться на аналогичную ошибку их ритейлеров или ждать релиза оставшиеся две недели. А для тех, кто пока не оформил предзаказ, есть шанс найти консоль в наличии у локальных продавцов, если не жалко выложить 599 или 999 долларов за одно из новых портативных устройств. При этом стоит понимать, что в техническом плане данная новинка не сильно лучше потенциальных конкурентов. Основная фишка гаджета в софте и особенностях операционной системы.
