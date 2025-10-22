Стоимость новой Xbox превысит 1000 долларов

Консоль следующего поколения Xbox, по словам инсайдеров, будет представлять собой крайне премиальное и высококлассное устройство, однако, судя по последним утечкам, премиальной окажется не только пользовательская часть, но и цена. Известный инсайдер AMD под ником Kepler L2 на форуме NeoGAF заявил, что стоимость системы может с лёгкостью превысить отметку в тысячу долларов. Причина заключается в высокой себестоимости — она значительно выше, чем у текущей Xbox Series X. По словам источника, новая консоль, построенная на процессоре AMD Magnus, действительно будет стоить более девятисот девяносто девяти долларов. Этот же инсайдер ранее неоднократно предоставлял точные сведения о грядущих продуктах AMD, что придаёт его словам дополнительный вес.

На данный момент себестоимость консоли — то есть затраты на комплектующие — превышает аналогичный показатель Xbox Series X более чем в два раза. Для сравнения, Series X обходится в производстве примерно в 650 Долларов. К тому же, если слухи подтвердятся и Xbox Magnus действительно получит поддержку Steam и сторонних магазинов, компания Microsoft не сможет компенсировать затраты за счёт стандартной 30-процентной комиссии с продаж игр, как это происходит в экосистеме Xbox сейчас. Соответственно, ей нужно зарабатывать на продаже самой консоли, а это значит, что времена недорогих приставок подошли к концу. Теперь ПК будет не сильно дороже уже готовой приставки от крупного бренда вроде Microsoft.
