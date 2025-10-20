Представлена портативная ретро-консоль Ayaneo Pocket AIR Mini

Компания Ayaneo пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью Pocket AIR Mini, которая доступна в рамках кампании на Indiegogo за 70 долларов. В розничной продаже новинка обойдется в 90 долларов.

Консоль оснащается предустановленной операционной системой Android, 4,2-дюймовым экраном с соотношением сторон 4:3 и разрешением 1280:960 точек, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G90T с тактовой частотой до 2,05 ГГц и графическим ускорителем Mali-G76 MP4, 2 или 3 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, слотом для карты памяти microSD, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 5, корпусом с размерами 166:83:19 мм и массой 269 граммов, а также двумя ретро и одной обычной расцветками.
