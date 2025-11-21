На портативках появится режим Xbox Full Screen Experience

Microsoft начнёт распространять новый режим Xbox Full Screen Experience для портативных устройств на Windows уже 21 ноября. Изначально полноэкранный режим появился в портативных консолях Xbox Ally в прошлом месяце, добавляя более удобную навигацию поверх Windows 11, но вскоре функция появится и на других моделях. Стоит напомнить, что предварительная версия полноэкранного режима для MSI Claw вышла месяц назад, а теперь Xbox Full Screen Experience будет доступен всем портативным устройствам на базе Windows. Microsoft также планирует расширить поддержку FSE на другие форм-факторы Windows 11 через программы Xbox Insider и Windows Insider.

Режим Xbox FSE запускается без загрузки стандартного рабочего стола Windows и ряда фоновых процессов, освобождая дополнительную память для игр. По сути, система не загружает оболочку Explorer, экономя около 2 ГБ оперативной памяти за счёт отключения ненужных компонентов Windows 11. Если включить Xbox FSE на портативной консоли или ПК, устройство будет загружаться прямо в приложение Xbox для ПК, где доступны все игры из Microsoft Store, Battle.net, Steam и других площадок. Есть и Game Bar для быстрых переходов между играми и лаунчерами, а также обновлённый Task View, адаптированный под управление на портативных устройствах. Это хороший знак — компания услышала свою аудиторию и решила пойти по пути оптимизации операционной системы. Жаль только, что этим занимаются спустя столько лет после выхода Windows 11.
Valve пока что не готова выпускать Steam Deck 2…
Прошло уже два года с момента выхода Steam Deck OLED — обновлённой версии портативной консоли Valve, впер…
Набор разработчика Xbox подорожал на 500 долларов…
Новое расследование издания The Verge показало, что после второго за 2025 год повышения цен на консоли Xb…
Nintendo Switch 2 не подорожает в обозримом будущем…
Тем, кто планирует приобрести Nintendo Switch 2, пока можно не волноваться — компания не собирается повыш…
Портативную консоль Ayn Odin 3 оценили в 300 долларов …
Компания Ayn объявила о выпуске портативной консоли Odin 3, которая базируется на 3-нанометровой топовой …
OneXPlayer представила безумно мощную консоль OneXfly APEX…
OneXPlayer стала третьим производителем портативных игровых устройств, который готовит приставку на базе …
Торговец модчипами для Nintendo Switch заплатит огромный штр…
Компания Nintendo хорошо известна своей юридической политикой и готовностью подавать иски против любых на…
Microsoft разрабатывает гибридный Xbox…
Ранее появилась информация о том, что консоль следующего поколения Xbox не будет привязана к единственном…
Xbox Cloud Gaming запустят на автомобилях…
Microsoft и LG объединились, чтобы перенести Xbox Cloud Gaming прямо в автомобили с подключением к интерн…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor