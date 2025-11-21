На портативках появится режим Xbox Full Screen Experience

Microsoft начнёт распространять новый режим Xbox Full Screen Experience для портативных устройств на Windows уже 21 ноября. Изначально полноэкранный режим появился в портативных консолях Xbox Ally в прошлом месяце, добавляя более удобную навигацию поверх Windows 11, но вскоре функция появится и на других моделях. Стоит напомнить, что предварительная версия полноэкранного режима для MSI Claw вышла месяц назад, а теперь Xbox Full Screen Experience будет доступен всем портативным устройствам на базе Windows. Microsoft также планирует расширить поддержку FSE на другие форм-факторы Windows 11 через программы Xbox Insider и Windows Insider.

Режим Xbox FSE запускается без загрузки стандартного рабочего стола Windows и ряда фоновых процессов, освобождая дополнительную память для игр. По сути, система не загружает оболочку Explorer, экономя около 2 ГБ оперативной памяти за счёт отключения ненужных компонентов Windows 11. Если включить Xbox FSE на портативной консоли или ПК, устройство будет загружаться прямо в приложение Xbox для ПК, где доступны все игры из Microsoft Store, Battle.net, Steam и других площадок. Есть и Game Bar для быстрых переходов между играми и лаунчерами, а также обновлённый Task View, адаптированный под управление на портативных устройствах. Это хороший знак — компания услышала свою аудиторию и решила пойти по пути оптимизации операционной системы. Жаль только, что этим занимаются спустя столько лет после выхода Windows 11.