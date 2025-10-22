Набор разработчика Xbox подорожал на 500 долларов

Новое расследование издания The Verge показало, что после второго за 2025 год повышения цен на консоли Xbox Series X|S в США, роста стоимости подписки Xbox Game Pass и выхода дорогой портативной консоли под брендом Xbox, созданной ASUS, подорожание коснулось не только обычных игроков. Теперь больше платят и разработчики — Microsoft повысила стоимость комплектов для разработки игр под Xbox. По данным источников The Verge, цена на комплект разработчика Xbox выросла на 33 процента — с прежних 1500 долларов до 2000 долларов. Как и в случае с повышением цен на Series X и S, компания объяснила это макроэкономическими факторами. Однако, в отличие от недавнего подорожания консолей в США, новая цена на devkit действует по всему миру — для всех, кто хочет приобрести оборудование для разработки под Xbox.

Стоит отметить, что версии консолей для разработчиков изначально дороже потребительских, поскольку оснащаются дополнительными компонентами и более мощным «железом», позволяющим тестировать незаконченные и не оптимизированные версии игр. К тому же они включают в себя специальные программные инструменты и функции, необходимые для подготовки проектов к коммерческому релизу. Поэтому даже прежняя цена в 1500 долларов считалась высокой, но вполне оправданной. Но для небольших студий это, конечно, большой удар, так как платить 2000 долларов за набор разработчика — удовольствие не из приятных. Особенно с учётом того, что сама по себе Xbox не очень популярна.