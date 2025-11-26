ASUS ROG Xbox Ally получила дефолтные профили настроек для игр

В прошлом месяце ASUS и Xbox представили совместную портативную консоль ROG Xbox Ally и её более мощную версию ROG Xbox Ally X. Это стало дебютом полноэкранного интерфейса Xbox FSE и первым намёком на то, каким будет направление будущих консолей компании. После релиза владельцы ROG Xbox Ally получили множество обновлений от ASUS — производитель активно исправляет ошибки и совершенствует программную часть устройства. Но со стороны Xbox до сегодняшнего дня не появлялось ни новых функций, ни крупных улучшений. Теперь ситуация меняется — Microsoft объявила в Xbox Wire, что свежее обновление добавляет систему Default Game Profiles.

Эта функция создана для того, чтобы сделать игровой процесс на ROG Xbox Ally и Ally X максимально комфортным и сократить время, которое пользователю приходится тратить на ручные настройки графики, добиваясь стабильного FPS и хорошего качества картинки. Xbox подготовила оптимальные параметры уже для 40 игр — Default Game Profiles автоматически подбирают баланс между частотой кадров и энергопотреблением, обеспечивая более плавный игровой процесс и увеличенное время работы от аккумулятора — и всё это без ручного вмешательства. Например, в случае с Hollow Knight Silksong оптимизация настолько эффективна, что время игры увеличивается примерно на один дополнительный час, при этом проект стабильно работает на 120 FPS. Кроме того, при желании всегда можно отказаться от автоматического профиля и настроить параметры вручную.