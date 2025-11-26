ASUS ROG Xbox Ally получила дефолтные профили настроек для игр

Эта функция создана для того, чтобы сделать игровой процесс на ROG Xbox Ally и Ally X максимально комфортным и сократить время, которое пользователю приходится тратить на ручные настройки графики, добиваясь стабильного FPS и хорошего качества картинки. Xbox подготовила оптимальные параметры уже для 40 игр — Default Game Profiles автоматически подбирают баланс между частотой кадров и энергопотреблением, обеспечивая более плавный игровой процесс и увеличенное время работы от аккумулятора — и всё это без ручного вмешательства. Например, в случае с Hollow Knight Silksong оптимизация настолько эффективна, что время игры увеличивается примерно на один дополнительный час, при этом проект стабильно работает на 120 FPS. Кроме того, при желании всегда можно отказаться от автоматического профиля и настроить параметры вручную.