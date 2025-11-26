ASUS ROG Xbox Ally получила дефолтные профили настроек для игр

В прошлом месяце ASUS и Xbox представили совместную портативную консоль ROG Xbox Ally и её более мощную версию ROG Xbox Ally X. Это стало дебютом полноэкранного интерфейса Xbox FSE и первым намёком на то, каким будет направление будущих консолей компании. После релиза владельцы ROG Xbox Ally получили множество обновлений от ASUS — производитель активно исправляет ошибки и совершенствует программную часть устройства. Но со стороны Xbox до сегодняшнего дня не появлялось ни новых функций, ни крупных улучшений. Теперь ситуация меняется — Microsoft объявила в Xbox Wire, что свежее обновление добавляет систему Default Game Profiles.

Эта функция создана для того, чтобы сделать игровой процесс на ROG Xbox Ally и Ally X максимально комфортным и сократить время, которое пользователю приходится тратить на ручные настройки графики, добиваясь стабильного FPS и хорошего качества картинки. Xbox подготовила оптимальные параметры уже для 40 игр — Default Game Profiles автоматически подбирают баланс между частотой кадров и энергопотреблением, обеспечивая более плавный игровой процесс и увеличенное время работы от аккумулятора — и всё это без ручного вмешательства. Например, в случае с Hollow Knight Silksong оптимизация настолько эффективна, что время игры увеличивается примерно на один дополнительный час, при этом проект стабильно работает на 120 FPS. Кроме того, при желании всегда можно отказаться от автоматического профиля и настроить параметры вручную.
Портативная версия PlayStation 6 будет довольно мощной…
В подкасте Broken Silicon от Moore’s Law is Dead разработчик Брайан Химскерк из Massive Damage прокоммент…
Microsoft открыла предзаказ на портативку ROG Xbox Ally…
Сегодня Microsoft и Asus официально открыли предзаказы на портативные консоли ROG Xbox Ally и ROG Xbox Al…
Sony выпустила доступную версию PlayStation 5 для Японии…
Компания Sony решила последовать примеру Nintendo, выпуская региональные версии своих консолей. Подобно т…
Sony выпустит урезанную версию PlayStation 5 Digital Edition…
В Европе скоро выйдет обновлённая версия PlayStation 5 Digital Edition, и, несмотря на то что официальная…
Microsoft повышает стоимость Xbox Series X…
В следующем месяце Microsoft поднимет цены на консоли Xbox Series S и Xbox Series X в США. С 3 октября Xb…
Новая ревизия PlayStation 5 оказалась лучше предшественников…
Новая модель PlayStation 5 CFI-2100, которая в этом месяце вышла в Европе, получила менее вместительный S…
Xbox Cloud Gaming запустят на автомобилях…
Microsoft и LG объединились, чтобы перенести Xbox Cloud Gaming прямо в автомобили с подключением к интерн…
Sony представила портативные колонки Pulse Elevate…
Компания Sony официально анонсировала новые беспроводные колонки Pulse Elevate, которые можно использоват…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor