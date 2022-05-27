ASUS анонсировала маршрутизатор RT-AXE7800 с 6 антеннами

На выставке Computex 2022, компания ASUS продемонстрировала маршрутизатор RT-AXE7800. Отличительной особенностью роутера является его дизайн, его антенны сложены вниз.

ASUS RT-AXE7800 это трехдиапазонный маршрутизатор WiFi 6E, который поддерживает беспроводную скорость до 7800 Мбит/с. Он поддерживает каналы шириной 160 МГц, хотя это довольно распространено в маршрутизаторах WiFi 6E, равно как и поддержка 1024-QAM и полоса частот 6 ГГц. У роутера будет один порт 2,5 Гбит/с, который можно использовать как порт WAN или LAN, а также четыре порта Gigabit Ethernet, один из которых может быть портом WAN, или его можно объединить со вторым гигабитным портом. Сзади есть один порт USB 3.0, здесь же находится разъем питания.

Более подробные характеристики маршрутизатора объявят позднее.