ASUS готовит к релизу видеокарту GeForce RTX 4080 SUPER Noctua OC Edition

Уже завтра состоится запуск видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, и ASUS представит свой уникальный дизайн видеокарты Noctua OC Edition, у которого есть целый перечень приятных преимуществ. Например, компания ASUS сотрудничает с Noctua для реализации наилучшего охлаждения и более высокой производительности графического процессора — это то, ради чего видеокарту ASUS GeForce RTX 4080 SUPER Noctua OC Edition будут покупать потенциальные фанаты. Данная видеокарта оснащена тем же массивным охлаждения, из-за которого модель занимает в системе сразу четыре слота, плюс за активное охлаждение отвечают два вентилятора Noctua NF-A12x25 PWM.

Также данная видеокарта будет поставляться с двойным BIOS, технологией бесшумной работы вентилятора (0 дБ) и разгоном до 2640 МГц, что является повышением на 3,5% по сравнению с базовой тактовой частотой в 2550 МГц. Ещё видеокарта предоставляеть пять выходов для дисплея (два HDMI 2.1 и три DisplayPort 1.4). Двойной BIOS позволяет переключаться между режимом производительности и режимом тишины, что очень удобно и практично, хотя чаще всего пользователи используют первый режим. И, безусловно, как и в предыдущих моделях, ASUS использует собственный дизайн печатной платы, а цена столь интересной видеокарты явно будет выше, чем у базовых версий. Это продукт для тех, кто хочет получить наиболее производительное решение, а вопрос цены в данном случае просто не стоит. С другой стороны, если с деньгами проблем нет, то лучше брать RTX 4090.
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