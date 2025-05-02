ASUS готовит к релизу видеокарту RX 9070 GRE

Видеокарты серии GRE (Golden Rabbit Edition) AMD традиционно выпускает исключительно для китайского рынка — в предыдущих поколениях компания выпустила для Китая модели RX 6750 GRE, RX 7600 GRE и RX 7900 GRE, которые весьма неплохо себя зарекомендовали. Теперь же, судя по информации инсайдеров, компания готовит к релизу RX 9070 GRE — она станет первой моделью на архитектуре RDNA 4, предназначенной исключительно для Китая. Стоит сразу отметить, что пока что нет информации о том, появится ли эта видеокарта за пределами Поднебесной. Из предыдущих GRE-карт глобально продавалась только RX 7900 GRE, но инсайдеры заметили, что компания ASUS добавила на свой официальный сайт страницу с характеристиками модели ATS RX 9070 GRE O12G, которая ранее засветилась на китайской торговой площадке JD.

Учитывая, что карта появилась именно на глобальной версии сайта компании, можно предположить, что она выйдет за пределами китайского рынка. Также стоит напомнить, что данная видеокарта построена на урезанном чипе NAVI 48 с 3072 потоковыми процессорами и 12 ГБ видеопамяти GDDR6. Энергопотребление заявлено на уровне 220 Вт и карта разогнана с завода — может работать на частоте до 2880 МГц в режиме OC. Питание осуществляется через два 8-пиновых разъёма. Хотя точных тестов производительности этой новинки пока нет, уже по характеристикам ясно, что карта будет заметно слабее RX 9070. Но вопрос скорее в том, за сколько её при этом будут продавать, ведь от цены очень многое зависит.