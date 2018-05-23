ASUS отказалась от Arez

Некоторое время назад появилась информация о том, что компания ASUS запускает свой бренд Arez для продаж видеокарт AMD. По слухам, компания NVIDIA запретила своим партнерам продавать под одним брендом карты двух производителей, в противном случае их отодвинут от партнерской программы. Это, конечно же, слухи и компания NVIDIA дабы не плодить эти самые выдумки просто закрыла программу. В ASUS вздохнули с облегчением и сразу закрыли свой новый бренд, теперь все видеокарты будут продаваться под брендом ROG, как это было ранее. Довольно странная ситуация получается, такое ощущение, что производитель придумал новую линейку карт, а потом резко от них отказался без видимых причин. Что думаете — нужно ли было ASUS развивать свою линейки видеокарт или достаточно одного бренда в арсенале?