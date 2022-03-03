ASUS планирует выпустить свой первый OLED-телевизор

Однако ASUS ничего не упомянула об аппаратных спецификациях и не рассказала о дизайне. Поскольку мы впервые слышим о телевизорах под брендом ASUS, мы узнаем подробности только послезавтра. Есть вероятность, что телевизор будет представлен в нескольких моделях и будет размещен в разных ценовых категориях, чтобы удовлетворить потребности широкого круга зрителей. Предполагается что ASUS OLED TV будет работать под управлением ОС Android и будет поддерживать самые популярные OTT-приложения, такие как Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube и другие. Телевизор также должен поддерживать Google Play Store для установки приложений.