ASUS планирует выпустить свой первый OLED-телевизор

Известный бренд смартфонов и ноутбуков ASUS готовится к запуску своего первого OLED-телевизора в Индии. Это произошло после того, как в прошлом году бренд выпустил в стране ноутбуки с OLED-дисплеем. Бренд использует хэштег #WhoWatchesTV в своей рекламе. Он также подчеркивает важность переосмысления телевизионного пространства, предлагая более портативный способ просмотра ТВ из любой точки земного шара.

Однако ASUS ничего не упомянула об аппаратных спецификациях и не рассказала о дизайне. Поскольку мы впервые слышим о телевизорах под брендом ASUS, мы узнаем подробности только послезавтра. Есть вероятность, что телевизор будет представлен в нескольких моделях и будет размещен в разных ценовых категориях, чтобы удовлетворить потребности широкого круга зрителей. Предполагается что ASUS OLED TV будет работать под управлением ОС Android и будет поддерживать самые популярные OTT-приложения, такие как Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube и другие. Телевизор также должен поддерживать Google Play Store для установки приложений.
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