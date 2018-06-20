ASUS показали новый роутер ASUS RT-AX88U имеющий стандарт 802.11ax

Двухдиапазонный роутер ASUS RT-AX88U во многом напоминает топовую модель ROG Rapture. Оба диапазона поддерживают устройства, совместимые со стандартом 802.11ax. Частотный диапазон 2,4 ГГц обладает пропускной способностью до 1148 Мбит/с, а диапазон 5 ГГц – до 4804 Мбит/с, пиковая суммарная пропускная способностью роутера составляет порядка 6000 Мбит/с.

Беспроводной сигнал транслируется с помощью четырех антенн. Сигнал IPS от провайдера поставляется через гигабитный порт WAN. Для проводного подключения устройств предусмотрено восемь гигабитных LAN-портов. Благодаря наличию вдвое большего количества портов LAN, чем у большинства конкурентов, роутер RT-AX88U идеально подходит для проводного подключения сразу нескольких компьютеров, что удобно, например, для небольшого офиса с несколькими рабочими местами или для дома, где провода для подключения нескольких настольных компьютеров уже разведены по комнатам.

Как и трехдиапазонный роутер ROG, роутер RT-AX88U управляется мощным четырехъядерным процессором. Два порта USB 3.1 Gen1 позволяют подключать к нему такие периферийные устройства, как внешний накопитель или принтер, и даже подсоединять 4G-модем для подстраховки на случай внезапного прерывания сигнала от провайдера.