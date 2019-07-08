ASUS покажет 20 видеокарт GeForce RTX Super

На просторах интернета появилась информация о том, что компания ASUS приготовила сразу двадцать новых видеокарт линейки GeForce RTX Super, которые совсем скоро будут официально анонсированы и отправлены в продажу. Пока что данных о новинках не так много, но, видимо, все довольно просто — компания просто покажет несколько моделей в линейке 2080, 2070, 2060 и так далее. То есть, по пять моделей GeForce RTX Super 2080, по пять GeForce RTX Super 2070 и так далее. На самом деле видеокарт будет не так уж и много, просто в каждой линейке по несколько продуктов. Будем ждать официальный анонс и тогда можно будет поговорить более предметно о возможностях новинок и о конкуренции с другими производителями на рынке. Пока что информации мало.