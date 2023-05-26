ASUS представила безумно дорогую видеокарту GeForce RTX 4060 ROG STRIX

Карта также имеет конструкцию на три вентилятора и питается от одного 8-пинового разъёма, чего, собственно, должно хватать с головой, потому что это самая доступная и самая слабая на текущий момент видеокарта в линейке NVIDIA. К сожалению, пока что у нас нет никакой информации о стоимости данной видеокарты, так что даже примерно говорить о конкуренции с более дорогими решениями проблематично, но обычно в данной линейке видеокарты получаются действительно дорогостоящими. И на самом деле в этом нет никакой логики, потому что производитель выпускает модель видеокарты, которая должна быть предельно доступной, с лучшей системой охлаждения и за счёт этого наращивает цену до крайне высоких пределов. Это во многом отпугнёт покупателей — зачем платить за RTX 4060 Ti такие деньги, если можно взять базовую версию RTX 4070 Ti.