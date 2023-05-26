ASUS представила безумно дорогую видеокарту GeForce RTX 4060 ROG STRIX

Вчера компания ASUS представила новейшие видеокарты GeForce RTX 4060 с 8 ГБ памяти, включая топовую модель ROG STRIX. Графическая карта ASUS GeForce RTX 4060 ROG STRIX оснащена тем же графическим процессором AD107-400 с 3072 ядрами, что и референсный вариант. Это та же самая карта, которая будет доступна в компактных вариантах ITX, но ASUS хочет, чтобы геймеры знали, что производитель выпускает гигантскую версию карты с похожей системой охлаждения, как и на топовых моделях графических карт RTX 4090. Охлаждение ROG STRIX от ASUS для GeForce RTX 4060 занимает целых три слота, внутри расположено сразу два крупных радиатора, которые соединяются между собой тепловыми трубками.

Карта также имеет конструкцию на три вентилятора и питается от одного 8-пинового разъёма, чего, собственно, должно хватать с головой, потому что это самая доступная и самая слабая на текущий момент видеокарта в линейке NVIDIA. К сожалению, пока что у нас нет никакой информации о стоимости данной видеокарты, так что даже примерно говорить о конкуренции с более дорогими решениями проблематично, но обычно в данной линейке видеокарты получаются действительно дорогостоящими. И на самом деле в этом нет никакой логики, потому что производитель выпускает модель видеокарты, которая должна быть предельно доступной, с лучшей системой охлаждения и за счёт этого наращивает цену до крайне высоких пределов. Это во многом отпугнёт покупателей — зачем платить за RTX 4060 Ti такие деньги, если можно взять базовую версию RTX 4070 Ti.