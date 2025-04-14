ASUS представила геймерский ПК ROG NUC 2025

Вчера компания ASUS официально представила новое поколение своего мини-ПК ROG NUC 2025, который оснащён процессорами поколения Intel Arrow Lake и видеокартами вплоть до модели NVIDIA RTX 5080. Это устройство выполнено в компактном форм-факторе объёмом всего 3 литра и использует систему охлаждения с двумя радиаторами, которые обдуваются тремя вентиляторами. В топовой комплектации ROG NUC 2025 оснащён процессором Intel Core Ultra 9 275HX с 24 ядрами и тактовой частотой до 5,4 ГГц. Этот чип также может похвастаться 76 МБ кеша и может работать на мощности до 160 Вт в турбо-режиме. Видеокарта NVIDIA RTX 5080, которая включена в эту модель, имеет 7680 CUDA-ядер и 16 ГБ видеопамяти GDDR7, что делает её сопоставимой по производительности с RTX 5070. Однако ASUS почему-то не позволяет ставить более мощную RTX 5090, возможно из-за ограничений по охлаждению.

Также ROG NUC 2025 поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 и предлагает возможности для подключения до четырёх 4K-дисплеев. Ещё новое устройство оснащено современными беспроводными модулями связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также имеет ряд портов для подключения периферийных устройств — четыре порта USB 3.2, два порта HDMI 2.1 и один порт Thunderbolt 4. Для хранения данных можно использовать SSD с интерфейсом PCIe 5.0. Стоимость такого геймерского компьютера в топовой комплектации составляет примерно 3500 долларов (пока что новинка не выехала за пределы Китая — это случится немного позже).