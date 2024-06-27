ASUS представила компактную видеокарту Radeon RX 6500 XT DUAL OC V2

Стоит отметить, что в данном случае производитель использует радиатор в системе охлаждения, который лишь немного выходит за пределы печатной платы, буквально на пару сантиметров. В большинстве современных крупных видеокарт радиатор больше печатной платы минимум на треть, плюс у этой модели используется система активного охлаждения с двумя вентиляторами, а не тремя, как любит ASUS. В результате у модели немного выросла температура под нагрузкой, но охлаждения хватает, чтобы графический процессор не перегревался от слова совсем. Производительности у этой видеокарты предостаточно, она отлично будет запускать игры и не только, плюс это существенно упростит потенциальному покупателю процесс подбора корпуса нужного размера.