ASUS представила оперативную память ROG Edition

Ещё в прошлом году появились слухи, что ASUS собирается выйти на рынок оперативной памяти, а теперь на мероприятии ROG 20th Anniversary компания официально анонсировала первые модули под брендом ROG с уникальными характеристиками и специальным режимом BIOS. Пока доступен только один комплект памяти — два модуля по 24 ГБ, что в сумме даёт 48 ГБ. Используются чипы Hynix M-Die, обеспечивающие высокую стабильность и хороший потенциал для разгона. Стандартная частота составляет 6000 МТ/сек при таймингах CL26, однако ASUS подготовила дополнительный профиль для фирменных материнских плат ROG.

В новых материнских платах ASUS ROG появится отдельный параметр «ROG Mode» в BIOS. Пользователи смогут выбрать между режимом с низкими задержками «6000 26-36-36-76» при напряжении 1,45 В и высокоскоростным режимом «8000 36-48-48-110» при 1,40 В. Режим 8000 МТ/сек обеспечивает более высокую пропускную способность, но с увеличенными задержками, тогда как вариант с низкими таймингами лучше подойдёт для игр. Кроме того, память ASUS ROG Edition 20 DDR5 полностью совместима с профилями Intel XMP и AMD EXPO. Модули получили массивный радиатор с алюминиевым радиатором и RGB-подсветкой, управление которой осуществляется через технологию ASUS AURA Sync. Стоимость комплекта в Китае составляет 5999 юаней, что примерно соответствует 900 долларам. Это сопоставимо с ценами на премиальные комплекты DDR5 объёмом 48 ГБ — сейчас это вполне нормальная цена для оперативки.
Lexar рассказала на чём экономят геймеры…
Во время медиа-тура в штаб-квартире Lexar в Китае журналисты Digital Foundry пообщались с генеральным мен…
Intel разработала передовую память HB3DM…
Intel и SoftBank через совместную дочернюю компанию Saimemory разрабатывают альтернативу популярной памят…
Phison перешла на новую модель продажи памяти…
Сегодня появилась информация о том, что модель работы Phison на фоне ситуации на рынке NAND-памяти кардин…
Забастовка сотрудников Samsung ударит по рынку памяти…
Возможно, вы об этом не слышали, но на рынке памяти DRAM и NAND назревает серьёзный кризис. Причиной може…
Apple будет выпускать Mac mini в США…
Компания Apple объявила о масштабном расширении производственных мощностей в Хьюстоне, благодаря чему вып…
Corsair обновила упаковку ОЗУ ради прозрачности…
Компания Corsair без лишнего шума опубликовала запись в блоге, в которой рассказала об обновлении упаковк…
Цены на чипы памяти не снизятся до 2030 года…
Аналитики Korea Investment & Securities отмечают, что цены на память вряд ли снизятся в ближайшее время. …
В Linux 7.0 заметно ускорили работу с кэш-памятью ПК…
В свежей версии ядра Linux 7.0 заметно ускорили освобождение системной памяти, используемой для кэширован…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor