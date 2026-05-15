ASUS представила оперативную память ROG Edition

Ещё в прошлом году появились слухи, что ASUS собирается выйти на рынок оперативной памяти, а теперь на мероприятии ROG 20th Anniversary компания официально анонсировала первые модули под брендом ROG с уникальными характеристиками и специальным режимом BIOS. Пока доступен только один комплект памяти — два модуля по 24 ГБ, что в сумме даёт 48 ГБ. Используются чипы Hynix M-Die, обеспечивающие высокую стабильность и хороший потенциал для разгона. Стандартная частота составляет 6000 МТ/сек при таймингах CL26, однако ASUS подготовила дополнительный профиль для фирменных материнских плат ROG.

В новых материнских платах ASUS ROG появится отдельный параметр «ROG Mode» в BIOS. Пользователи смогут выбрать между режимом с низкими задержками «6000 26-36-36-76» при напряжении 1,45 В и высокоскоростным режимом «8000 36-48-48-110» при 1,40 В. Режим 8000 МТ/сек обеспечивает более высокую пропускную способность, но с увеличенными задержками, тогда как вариант с низкими таймингами лучше подойдёт для игр. Кроме того, память ASUS ROG Edition 20 DDR5 полностью совместима с профилями Intel XMP и AMD EXPO. Модули получили массивный радиатор с алюминиевым радиатором и RGB-подсветкой, управление которой осуществляется через технологию ASUS AURA Sync. Стоимость комплекта в Китае составляет 5999 юаней, что примерно соответствует 900 долларам. Это сопоставимо с ценами на премиальные комплекты DDR5 объёмом 48 ГБ — сейчас это вполне нормальная цена для оперативки.