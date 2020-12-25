ASUS представила роутер RT-AX68U с Wi-Fi 6

Компания ASUS представила роутер RT-AX68U с поддержкой Wi-Fi 6. Роутер имеет компактные размеры, его можно расположить на столе или закрепить на стене. Роутер оснащен функциями Ai Mesh и Ai Protection. Ai Mesh позволяет настроить сетку Wi-Fi с помощью другого роутера ASUS. Ai Protection это веб-фильтр, который можно использовать в качестве родительского контроля для фильтрации нежелательного контента.

Роутер ASUS RT-AX68U поддерживает диапазон частот 2,4 ГГц и 5 ГГц. Скорость передачи данных может достигать 2700 Мб/с. Устройство имеет один порт GbE и четыре LAN-порта Ethernet 1 GbE. Роутер ASUS RT-AX68U будет стоить около 100 долларов. Когда он появится на рынке компания не объявила.