ASUS представила стильную память с рисунками из аниме

Компании ADATA XPG и ASUS ROG объединились, чтобы предложить новейшие компоненты для игрового ПК, вдохновленные аниме, в модулях памяти DDR5 LANCER RGB. Дизайн с элементами аниме представлен на теплораспределителе из литого под давлением алюминия, который имеет немного более высокую конструкцию по сравнению с традиционными модулями DIMM DDR5. У этого есть две цели: лучшее охлаждение и дополнительное пространство для включения светодиодов RGB. Обе темы Fubuki и Ookami используются в каждом конкретном наборе, причем первая представлена ​​​​в белоснежном дизайне, а вторая — в геймерском красно-черном дизайне.

Что касается спецификаций, память XPG LANCER DDR5 представляет собой высококачественную флагманскую память со скоростью до 6000 Мбит/сек и емкостью до 16 ГБ на модуль, что в сумме составляет 32 ГБ на комплект. Вы также можете получить память в вариантах DDR5-5200. Существует также вышеупомянутая поддержка RGB, которая полностью совместима с технологией ASUS AURA Sync. Что касается цен, наборы памяти доступны по цене около 2999-3099 китайских юаней или около 450 долларов США, однако доступность ограничена только на рынках APAC (Азиатско-Тихоокеанского региона), поэтому тем, кто хочет получить память, придется использовать Taobao или другие китайские магазины, чтобы получить продукт у себя в стране. Но это точно необычное решение, которое мгновенно привлечёт внимание потенциальных покупателей по всему миру. Да и характеристики неплохие.