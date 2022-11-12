ASUS уже готовит свою AMD Radeon RX 7900 XTX

Буквально 3 ноября компания AMD официально представила свои новые видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX и AMD Radeon RX 7900 XT, которые выглядят как минимум на бумаге весьма привлекательным решением — производитель обещает внушительную мощность, относительно низкое энергопотребление и прочие бонусы. К сожалению, на самой презентации компания AMD показала только референсную модель, которая обладает неплохой системой охлаждения, но, конечно, это не совсем то, что хотят потенциальные покупатели. И чтобы удовлетворить запросы аудитории, AMD уже заключила с компаниями-партнёрами контракты на производство видеокарт нового поколения — именно их уже разработали крупные игроки на рынке видеокарт. И некоторые из них уже готовятся к продаже.

Речь, например, про видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX и AMD Radeon RX 7900 XT от ASUS — в сети инсайдерам удалось найти видеокарту в серии ROG Strix, которая вскоре будет официально отправлена в продажу. Это буквально лучшее из того, что есть у компании ASUS, так что качество сборки и материалов у новых видеокарт должно быть феноменальное. Кроме того, хотелось бы отметить, что помимо высокой производительности у этих моделей будет ещё и более эффективное и тихое охлаждение, что позволит с полным комфортом заниматься любимым делом, будь то видеоигры или работа с видео, без шума в корпусе. Будем надеяться, что цена на эти видеокарты будет не сильно выше рекомендованной — чтобы не вышло, как с видеокартами NVIDIA.