ASUS выпускает GeForce GTX 1050 2GB и GTX 1050 Ti 4GB Cerberus

Некоторое время назад ASUS представила графические карты серии Cerberus. У этих моделей есть небольшие особенностей, в основном в его дизайне. Первые модели, которые были замечены с новым дизайном, были 1070 Ti. Теперь к ней присоединились модели GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti.Новая линия Cerberus тщательно протестирована на заводе, до запуска в продажу. Кажется, что эти карты 1050 модели будут иметь печатную плату форм-фактора 17 см (mini ITX) и имеют три фазы для GPU и один для памяти. Однако кулер значительно увеличила длину видеокарты.