ASUS выпустила ПК с 748 ГБ оперативной памяти

Компания ASUS представила ExpertCenter Pro ET900N G3 — десктопный компьютер, который внешне напоминает обычную рабочую станцию, но внутри скрывает один из самых мощных ИИ-ускорителей NVIDIA. Новинка построена на суперпроцессоре GB300 Grace Blackwell Ultra и предназначена для локальной разработки искусственного интеллекта, обучения моделей и выполнения вычислений без необходимости использования полноценного серверного оборудования. Несмотря на привычный форм-фактор, система предлагает производительность уровня дата-центров. В её основе находится процессор с 72 ядрами Arm и графический ускоритель топового уровня. Совокупная вычислительная мощность достигает 20 петафлопс при работе с задачами искусственного интеллекта.

Одной из главных особенностей устройства стала подсистема памяти. Компьютер оснащён 748 ГБ единой памяти, включая 496 ГБ LPDDR5X для центрального процессора и 252 ГБ HBM3e для графического ускорителя. Такая конфигурация позволяет запускать и обучать чрезвычайно крупные модели искусственного интеллекта — вплоть до 1 триллиона параметров. Для стабильной работы предусмотрен блок питания мощностью 1600 Вт и производительная система охлаждения, способная поддерживать максимальную производительность в течение длительного времени без снижения частот. Стоимость компьютера не раскрывается, но можно смело предположить, что это очень дорогостоящая платформа для разработки ИИ-моделей нового поколения.