ASUS выпустила ПК с 748 ГБ оперативной памяти

Компания ASUS представила ExpertCenter Pro ET900N G3 — десктопный компьютер, который внешне напоминает обычную рабочую станцию, но внутри скрывает один из самых мощных ИИ-ускорителей NVIDIA. Новинка построена на суперпроцессоре GB300 Grace Blackwell Ultra и предназначена для локальной разработки искусственного интеллекта, обучения моделей и выполнения вычислений без необходимости использования полноценного серверного оборудования. Несмотря на привычный форм-фактор, система предлагает производительность уровня дата-центров. В её основе находится процессор с 72 ядрами Arm и графический ускоритель топового уровня. Совокупная вычислительная мощность достигает 20 петафлопс при работе с задачами искусственного интеллекта.

Одной из главных особенностей устройства стала подсистема памяти. Компьютер оснащён 748 ГБ единой памяти, включая 496 ГБ LPDDR5X для центрального процессора и 252 ГБ HBM3e для графического ускорителя. Такая конфигурация позволяет запускать и обучать чрезвычайно крупные модели искусственного интеллекта — вплоть до 1 триллиона параметров. Для стабильной работы предусмотрен блок питания мощностью 1600 Вт и производительная система охлаждения, способная поддерживать максимальную производительность в течение длительного времени без снижения частот. Стоимость компьютера не раскрывается, но можно смело предположить, что это очень дорогостоящая платформа для разработки ИИ-моделей нового поколения.
Intel заключила партнёрское соглашение с Google…
Intel и Google объявили о многолетнем сотрудничестве, направленном на развитие следующего поколения инфра…
AMD представила новые серверные процессоры…
Компания AMD официально представила серверные процессоры EPYC 8005 под кодовым названием Sorano. Серия E…
Intel Core 9 273PQE оказался слишком слабым в играх…
Флагманский процессор Intel поколения Bartlett Lake получил больше производительных P-ядер, однако в игра…
AMD представила процессор Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary E…
Сегодня компания AMD официально перевыпустила десктопный процессор Ryzen 7 5800X3D для платформы Socket A…
Steam Machine выйдет до конца лета 2026 года…
Компания Valve неожиданно раскрыла новые сроки выхода Steam Machine и Steam Frame, спрятав эту информацию…
Процессоры в ближайшее время сильно подорожают…
По данным отраслевых источников, резкий рост интереса к агентскому ИИ меняет структуру спроса на рынке вы…
Intel готовит к релизу процессор Core Ultra 5 250KF Plus…
В начале месяца компания Intel представила настольные процессоры Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 25…
Intel вновь повысит цены на свои процессоры…
Сообщается, что компания Intel готовит очередное повышение цен на процессоры. По данным китайской аналити…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor