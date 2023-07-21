ASUS выпустила крупный апдейт BIOS для консоли ROG Ally

Ещё одно небольшое улучшение для повышения удобства работы с гаджетом заключается в том, что теперь можно уменьшить яркость подсветки до 10 нит, вместо предыдущих 25 нит, что должно сделать использование ROG Ally более комфортным в тёмных помещениях. И, наконец, возможно, самая важная часть этого обновления связана с возможностью зарядки от 30 Вт от зарядных устройств USB-PD 65 Вт или выше. ASUS внесла улучшения в протокол зарядного механизма USB-PD для того, чтобы ROG Ally получал правильное напряжение от адаптера питания. Похоже, это не работало должным образом ранее, и ROG Ally заряжался менее высокой скоростью, нежели та, которую он мог продемонстрировать. Вероятно, всё вместе это действительно скажется на опыте использования устройства в повседневной жизни, но странно, что этот апдейт вышел только сейчас.