ASUS выпустила крупный апдейт BIOS для консоли ROG Ally

Вчера компания ASUS выпустила обновление BIOS для своей портативной игровой консоли ROG Ally, которое должно помочь решить несколько проблем с прошивкой аппаратной составляющей устройства. Хотя большинство из исправлений являются довольно мелкими, все они вместе крайне положительно сказываются на общей производительности системы, что должны заметить все пользователи. Прежде всего, ASUS внесла различные правки в отношении оптимизации в режим производительности при подключении Ally к источнику питания, хотя компания не объяснила, что это означает (вероятно, теперь консоль лучше использует свои ресурсы, находясь на линии питания).

Ещё одно небольшое улучшение для повышения удобства работы с гаджетом заключается в том, что теперь можно уменьшить яркость подсветки до 10 нит, вместо предыдущих 25 нит, что должно сделать использование ROG Ally более комфортным в тёмных помещениях. И, наконец, возможно, самая важная часть этого обновления связана с возможностью зарядки от 30 Вт от зарядных устройств USB-PD 65 Вт или выше. ASUS внесла улучшения в протокол зарядного механизма USB-PD для того, чтобы ROG Ally получал правильное напряжение от адаптера питания. Похоже, это не работало должным образом ранее, и ROG Ally заряжался менее высокой скоростью, нежели та, которую он мог продемонстрировать. Вероятно, всё вместе это действительно скажется на опыте использования устройства в повседневной жизни, но странно, что этот апдейт вышел только сейчас.
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