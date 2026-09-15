Valve не планирует выпускать Steam Deck 2

Компания Valve уже несколько лет открыто говорит о том, что Steam Deck 2 действительно появится, но выпуск состоится только тогда, когда компания найдёт подходящий процессор. Оригинальный Steam Deck оказался успешным благодаря правильному сочетанию цены, производительности и времени автономной работы, и Valve неоднократно подчеркивала, что не собирается жертвовать энергоэффективностью ради более высокой производительности в следующем поколении. В начале этого года Valve вновь заставила фанатов надеяться на скорый выход новой портативной консоли. Тогда представитель компании рассказал в интервью IGN, что команда «усердно работает» над следующим игровым портативным устройством Steam Deck.

При этом он не стал уточнять, когда именно оно может появиться. На тот момент это можно было списать на осторожность, поскольку кризис оперативной памяти уже вынудил компанию отложить запуск Steam Machine и Steam Frame и пересмотреть их цены. Инсайдеры отмечают, что Valve просто собирается переждать нынешний кризис с оперативной памятью, прежде чем снова пытаться получить необходимые компоненты на рынке. Это логичный подход, так как сейчас новая консоль с достаточно большим объёмом оперативной памяти могла бы оказаться слишком дорогостоящим удовольствием. Главный вопрос теперь заключается в том, нашла ли Valve процессор для будущего Steam Deck 2, ведь компания будет отталкиваться именно от его доступности, а уже затем проектировать устройство вокруг выбранной платформы.