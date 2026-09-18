Представлена портативная Android-консоль Arc X1

Индийская игровая компания Arc представила свою первую портативную игровую консоль — Arc X1. Устройство работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon G2 Gen 2 и использует OwlOS, собственную операционную систему на базе Android, разработанную специально для портативной консоли. Процессор Snapdragon G2 Gen 2 дополняют 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 128 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, плюс для расширения хранилища предусмотрен слот microSD. Arc X1 получила встроенную активную систему охлаждения с вентилятором, которая должна предотвращать перегрев устройства во время продолжительных игровых сессий.

Также консоль оснащена 7-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD, соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 120 Гц, плюс экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass 3. Для управления предусмотрены сменные аналоговые стики с защитой от дрейфа, кнопки ABXY с микропереключателями, крестовина D-pad и две программируемые кнопки на задней панели. Данная система позволяет запускать Android-игры, эмуляторы и облачные игровые сервисы. Пользователи могут отдельно для каждой игры настраивать производительность и управление, масштабирование разрешения, кривые работы вентилятора и другие параметры. Более того, консоль Arc X1 оснащена аккумулятором ёмкостью 9300 мАч с поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 27 Вт. По заявлению Arc, в бесшумном режиме консоль способна работать до 8 часов, что весьма неплохо для портативки.
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