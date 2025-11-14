ASUS заявила, что спрос на портативные консоли бъёт все рекорды

Финансовый директор компании ASUS Ник Ву вчера представил квартальный финансовый отчёт и рассказал о новых устройствах ROG Ally, которые вышли в прошлом месяце в партнёрстве с Xbox. Во время созвона с инвесторами за третий квартал 2025 года он отметил, что реакция рынка оказалась очень положительной, а спрос на более дорогие модели стал неожиданностью даже для самой ASUS. Он напомнил, что первое поколение ROG Ally компания представила два-три года назад, фактически став пионером рынка. За это время новая категория устройств в экосистеме Windows полностью доказала свою состоятельность и, видимо, создала высокий спрос на рынке.

Финансовый директор добавил, что компания ожидает вклад в доход от этих релизов в пределах от трёх до пяти миллиардов новых тайваньских долларов, что в пересчёте составляет от 96 до 160 миллионов долларов. Сильный спрос позволяет ASUS предполагать, что в последующих кварталах эта сумма может немного вырасти и составить уже от четырёх до пяти миллиардов новых тайваньских долларов (то есть от 128 до 160 миллионов долларов). Это внушительное достижение для производителя, так как предыдущие игровые консоли бренда продавались не шибко хорошо и выглядели всё же не так привлекательно, как хотелось бы компании. Но теперь, после коллаборации с компанией Microsoft, ситуация на рынке всё же изменилась — в положительную сторону. И это отлично, так как в будущем компания явно выпустит ещё несколько новых устройств из данной серии.