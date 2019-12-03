ASUSTOR анонсировала флагманские модели хранения данных для бизнеса

Компания ASUSTOR представляет новейшую линейку корпоративных устройств NAS: Lockerstor 8 с 8 отсеками и Lockerstor 10 с 10 отсеками. Эти новые устройства NAS оснащены четырехъядерными процессорами Intel на базе Denverton. Lockerstor 8 и 10 обеспечивают более высокую скорость передачи данных, благодаря двум 10-гигабитным портам Intel и двум 2,5-гигабитным портам Realtek.

Наряду с восемью и десятью отсеками Lockerstor также имеет два слота M.2 SSD для кэширования, которые помогают жестким дискам превышать их максимальные скорости без ущерба для емкости и затрат. Каждый слот M.2 поддерживает NVMe и AHCI для обеспечения максимальной совместимости, а также поддерживает карты M.2 различной длины.

Lockerstor 8 и 10 также имеют 8 ГБ оперативной памяти DDR4 SO-DIMM и поддерживают до 32 ГБ. Использование оперативной памяти DDR4 по сравнению с DDR3 позволяет Lockerstor 8 и 10 экономить до 40% электроэнергии, а также повышать производительность на 30%.