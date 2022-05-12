ATP Electronics выпустила промышленные твердотельные накопители Value Line

ATP Electronics, мировой лидер в области специализированных устройств для хранения данных, выпустила твердотельные накопители N600Vc Series M.2 2242/2280 NVMe 1.3 PCIe Gen3x4 и A600Vc SATA 2.5", M.2 2242/2280 и mSATA Value Line. Новая линейка, построенная на основе трехуровневой ячейки (TLC) NAND на ведущей трехмерной архитектуре с более чем 100 уровнями, ориентирована на промышленные встроенные приложения, требующие надежной производительности, широкого диапазона вариантов емкости.

Новые твердотельные накопители серии N600Vc/A600Vc предлагают более низкую стоимость за Гбайт по сравнению с основной линейкой Superior Line от ATP, но используют первоклассный кристалл NAND вместе с превосходным процессом сортировки интегральных схем (IC) ATP, чтобы гарантировать качество, производительность, надежность и долговечность накопителя лучше, чем у других твердотельных накопителей. решения на рынке, которые используют предварительно упакованные ИС вместо пластин или кристаллов. Серия N600Vc доступна емкостью от 120 Гбайт до 960 Гбайт для M.2 2280/2242, а серия A600Vc доступна емкостью от 128 Гбайт до 1 Тбайт для M.2. 2242/2280, 2,5" и mSATA, чтобы предложить более экономичные варианты для приложений с различными требованиями к хранению данных. Твердотельные накопители серии Value Line N600Vc/A600Vc не содержат DRAM, это означает, что карты логических данных хранятся во флэш-памяти NAND, а не в динамической памяти с произвольным доступом (DRAM). Это делает серию N600Vc/S600Vc идеально подходящей для ресурсоемких приложений произвольного чтения, таких как загрузка, которые требуют минимальных операций записи или даже не требуют их вовсе. Они также являются более быстрой альтернативой механическим приводам и представляют собой хорошую альтернативу для тех, кто хочет совершить переход.