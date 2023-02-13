Acer представила видеокарту Intel Arc A770 Predator BiForst

Некоторое время назад мы писали о том, что компания Acer решила выйти на рынок компьютерных комплектующих со своим достаточно интересным решением, но точных данных о стоимости или преимуществах не поступало. Сегодня же видеокарта Intel Arc A770 Predator BiForst официально поступила в продажу и можно смело заявить, что это одна из наиболее привлекательных видеокарт, которые только есть на рынке на текущий момент. Дело в том, что стоимость этой видеокарты составляет 349 долларов, то есть она является самой доступной видеокартой с 16 гигабайтами встроенной видеопамяти на текущий момент на рынке. И в этом, безусловно, есть определённые преимущества, потому что память позволяет в том числе играть в высоком разрешении без проблем.

Также хотелось бы отметить, что если пользователь хочет играть в 1080р, где не нужна такая уж высокая производительность графического ядра, наличие 16 ГБ встроенной видеопамяти позволит годами не улучшать компьютер и при этом с комфортом играть в любые современные видеоигры. Это не может не радовать, потому что на самом деле никто изначально не верил в то, что Intel сможет выпустить действительно качественную видеокарту, а теперь пользователи со всего мира активно покупают данную новинку и получают лучшее за эти деньги. Вероятно, будущие модели компании будут более дорогими, но пока что команда синих радует нас своими новинками и работой с компаниями-партнёрами, которые справляются с поставленной задачей на пять с плюсом.
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