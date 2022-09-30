Acer выпустила видеокарту Arc A770 Predator

Когда пользователи говорят, что у видеокарт от компании Intel нет шансов на успех, стоит показывать им эту новость. Дело в том, что компания Acer прямо сейчас официально представила свою собственную нереференсную видеокарту Arc A770 Predator, которая, как вы могли догадаться, является флагманским решением компании из топовой игровой линейки. Стоит напомнить, что ранее компания Acer видеокарт не выпускала, а сейчас она сразу ворвалась на рынок с топовым решением. Но главное в этой новости даже не то, что Acer выходит на рынок видеокарт с флагманским решением, а то, что сама по себе видеокарта крайне привлекательная за счёт своей системы охлаждения. Это первый раз в истории видеокарт, когда производитель использовал сразу и вентилятор, и турбину — выглядит круто и, вероятно, даст свои плоды.

Да, в системе охлаждения видеокарты Arc A770 Predator используется достаточно продвинутый вентилятор с фирменным строением крыльчатки, плюс имеется турбина, которая нагоняет воздух и охлаждает его. При этом есть еще стильная подсветка, которая тоже привлекает внимание, но даже без нее видеокарта была бы очень интересной. Нужно понимать, что это лишь первая модель, которую показала Acer — вероятно, их будет больше в обозримом будущем. При этом не забывайте, что с таким охлаждением видеокарту можно будет легко разогнать, чтобы получить больше кадров в видеоиграх. Крайне интересное решение, жаль пока что не называют цен, но эту информацию мы скоро получим.