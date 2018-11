Aces of the Luftwaffe - The Nebelgeschwader ждет своих фанатов

Какое-то время назад нам удалось поиграть в отличную игру Aces of the Luftwaffe – Squadron. Разработчики потрудились и над сюжетом, и над игровыми механиками, и над количеством контента. Игра отправилась в релиз на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch в прошлом году и уже завоевала приличную армию фанатов. Теперь разработчики решили порадовать свою аудиторию дополнением, которое способно не только вернуть вам былой интерес к франшизе, но и продемонстрировать совершенно новые события. Дополнение получило название Aces of the Luftwaffe - The Nebelgeschwader и в нем столько же контента, сколько в основной игре. То есть, довольно много. Помимо этого, в этот раз нам покажут другой фронт, 25 новых уровней, полностью озвученный сюжет и массу всего интересного. Для фанатов франшизы это настоящий подарок под ёлку.