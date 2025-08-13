PUBG Больше не будет работать на старых консолях

PUBG Studios объявила о завершении поддержки версий PUBG для PS4 и Xbox One, сосредоточив развитие проекта на консолях текущего поколения — PS5, Xbox Series X/S, а также ПК. «Как мы упоминали в дорожной карте на 2025 год, мы готовились перевести PUBG Console на актуальное поколение консолей. Начиная с 12 ноября 2025 года игра будет поддерживаться только на PlayStation 5 и Xbox Series X/S», — заявили представители компании. В студии называют этот шаг необходимым для обеспечения более стабильного геймплея на консолях и создания условий для более плавного и бесшовного внедрения будущих обновлений. Разработчики поблагодарили владельцев PS4 и Xbox One за восемь лет совместной игры, отметив, что решение далось непросто и было принято после долгих и тщательных обсуждений ради будущего развития PUBG Console.

После 12 ноября 2025 года учётные записи игроков на старых консолях сохранятся и будут доступны при входе на PS5 или Xbox Series X/S — никаких отдельных процедур переноса данных не потребуется. Однако владельцам PlayStation придётся скачать именно PS5-версию игры, так как версия для PS4 останется отдельным приложением и работать не будет. После перехода на новое поколение консолей PUBG на PS5 будет работать в базовом режиме при 1440p/60 FPS, а на PS5 Pro — в полноценном 4K/60 FPS. На Xbox Series S можно будет выбрать между 1080p/60 FPS и 1440p/30 FPS, а владельцы Xbox Series X получат 4K/60 FPS. Отличные новости на самом деле, старые консоли тянули игру вниз.