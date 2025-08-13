GTA VI выйдет вовремя - переносить игру не будут

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник вновь выразил уверенность в том, что Grand Theft Auto VI не будет перенесена с текущей даты релиза. В интервью CNBC, комментируя шансы выхода игры в намеченный срок, он заявил: «Моя степень уверенности очень, очень высока, разумеется. У Rockstar есть и другие проекты, но это, конечно же, главный приоритет». Ещё до того, как GTA VI была перенесена с 2025-го на 26 мая 2026 года, Зельник неоднократно публично говорил, что уверен в релизе в 2025-м. Тогда, правда, назывались лишь месяц и год, что оставляло Rockstar определённую гибкость. И всё же, учитывая масштаб проекта, сложно поверить, что компания рискнула бы так конкретно называть дату без серьёзной уверенности в своих силах.

Тем не менее, из-за количество подобных заявлений от Зельника в прошлом воспринимать эти заявления серьёзно довольно тяжело. GTA V вышла более десяти лет назад, и хотя за это время над сиквелом в какой-то форме работали, активная фаза разработки GTA VI, по словам Зельника, началась в 2020 году. Перенос на 2026-й он ранее назвал «важным», чтобы дать студии время «добиться совершенства». При этом глава Take-Two подчеркнул, что старается не раздувать ожидания: «Мы пытаемся не подогревать ожидания. Rockstar всегда славилась тем, что устанавливает невероятно высокую планку и всё равно её превосходит. Я знаю, что это их цель. Уверен, игра будет потрясающей». Остаётся лишь надеяться, что разработчик сможет выполнить обещание.
