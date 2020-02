Activision Blizzard отзывает игры с сервиса GeForce Now

Запуск Nvidia GeForce Now позволяет играть любую из библиотеки которая запускается с удаленного сервера. Многие разработчики игр предоставили свои проекты, но не Activision Blizzard.

Студия Activision Blizzard отказалась от сервиса потоковой передачи игр NVIDIA GeForce Now, причина до сих не понятна. Так как студия очень популярна на данный момент, GeForce Now потеряли такие игры, как Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft и т. д.

По некоторым слухам, Activision Blizzard планирует создать собственный проект, аналогичный проекту NVIDIA GeForce Now. Если им это удасться, компания останеться только в плюсе. Игры компании Activision Blizzard пользуются огромной популярностью, запуск такого проекта принесет огромную прибыль компании.