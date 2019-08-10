Activision Blizzard похвасталась успехами своих игр

Вслед за Ubisoft, Take-Two и Electronic Arts отчетом поделилась и Activision Blizzard, которая похвасталась успехами своих игр.

По словам компании, второй квартал 2019 года принес в казну $1.4 миллиарда, что на 15% меньше по сравнению с прошлым годом. В то же время это больше, чем ожидала сама Activision Blizzard после расставания с Bungie. По традиции, большую часть прибыли принес цифровой рынок, а в случае с AB это 78%.

Что касается активности игроков, то «онлайн» у компании заметно просел. Если раньше в играх Activision пропадало 352 миллиона игроков в месяц, то теперь количество активных пользователей не поднимается выше 327 миллионов в месяц.

В свою очередь Black Ops 4 показал себя лучше WWII, на 50% обойдя проект по количеству среднего игрового времени и микротранзакциям. В мае также выросло количество подписчиков в World of Warcraft, а вот аудитория Overwatch держится на одном уровне.

По доходу победила King с мобильной игрой Candy Crush, заработав $499 миллионов, из которых $171 миллион перешел в операционную прибыль. Activision также довольна продажами Crash Team Racing Nitro-Fueled, и планирует делать больше ремастеров популярных игр. К тому же компания хочет развивать Call of Duty, Candy Crush, Warcraft, Hearthstone, Overwatch и Diablo, но ни слова о Starcraft. Что касается Modern Warfare, то в Activision уверены, что игра повлияет на индустрию и саму компанию.