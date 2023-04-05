Activision удаляет копии своих карт из Fortnite

Из-за этого Activision, по сообщениям инсайдеров, начала выдавать DMCA-уведомления об удалении соответствующих проектов, связанных с Call of Duty, которые были созданы с использованием режима Creative 2.0 в Fortnite. Это было неизбежно и сами разработчики из компании Epic Games продумали этот момент, прописав в правилах пункт о том, что если пользователь нарушает чьи-либо авторские права в своём проекте, то их работу могут просто удалить, а самого автора заблокировать. Геймерам, конечно, эта новость не сильно понравилась, но на самом деле это вполне логично, так как компании и издатели тратят просто безумные средства на создание контента для своих видеоигр и было бы странно позволять кому-то копировать этот контент, принося прибыль совсем другой видеоигре. Но ситуация для самих авторов, безусловно, не очень приятная.