Activision удаляет копии своих карт из Fortnite

Из-за этого Activision, по сообщениям инсайдеров, начала выдавать DMCA-уведомления об удалении соответствующих проектов, связанных с Call of Duty, которые были созданы с использованием режима Creative 2.0 в Fortnite. Это было неизбежно и сами разработчики из компании Epic Games продумали этот момент, прописав в правилах пункт о том, что если пользователь нарушает чьи-либо авторские права в своём проекте, то их работу могут просто удалить, а самого автора заблокировать. Геймерам, конечно, эта новость не сильно понравилась, но на самом деле это вполне логично, так как компании и издатели тратят просто безумные средства на создание контента для своих видеоигр и было бы странно позволять кому-то копировать этот контент, принося прибыль совсем другой видеоигре. Но ситуация для самих авторов, безусловно, не очень приятная.

Появление нового редактора творческого режима в Fortnite дало возможность многим пользователям выразить своё творческое видение в весьма неожиданных форматах. Некоторые из самых заметных проектов данного режима — это реконструкции карт из игр вроде Call of Duty и Rust, позволяющие игрокам запускать шутер от первого лица и получать удовольствие от привычного геймплея в новом формате. К сожалению, подобные проекты не являются чем-то некоммерческим — Fortnite является видеоигрой, которая зарабатывает деньги на своём контенте, и этот контент нарушает авторские права Activision, которая вкладывала ресурсы в разработку тех же карт.

