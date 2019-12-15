Adata XPG протестировала память с AMD Ryzen и Threadripper 3000

Модули памяти XPG DDR4 полностью совместимы с новейшими процессорами AMD, включая Ryzen 9 3950X и AMD Threadripper 3000 серии. XPG RAM предлагает модули большой емкости. Компания стремится обеспечить совместимость модулей памяти и используя микросхемы высочайшего качества, которые тщательно протестированы для получения максимальной производительности.

Ранее в этом году Adata выпустила 32 Гб модули DDR4 2666, а также высокоскоростные модули экстремальной производительности для геймеров и оверклокеров. Adata дает пожизненную гарантию на свою продукцию.