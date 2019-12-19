Adata представила новую линейку модулей памяти

Модули памяти Adata XPG Hunter DDR4 доступны в вариантах U-DIMM и SO-DIMM, чтобы обеспечить конкурентоспособные решения как для высокопроизводительных настольных компьютеров, так и для пользователей ноутбуков. Разгон линейки XPG Hunter стал проще благодаря поддержке XMP 2.0.

Модули XPG Hunter обеспечивают высокую производительность до 3200 МГц и доступны в емкостях, включающих 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ. Модули памяти доступны не во всех регионах. Более подробная информация доступна на официальном сайте.