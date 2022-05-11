Addlink представил новую оперативную память AddGame Spider S5 DDR5

Компания addlink Technology, глобальный поставщик устройств для хранения данных и памяти, объявил о выпуске нового поколения памяти DDR5 для игр AddGame Spider S5. AddGame Spider S5 работает на частотах 4800 МГц, 5600 МГц и 6000 МГц и предназначен для новейших платформ DDR5. DDR5 на модуль имеет две независимые конструкции подканала, что позволяет DDR5 запускать начальную скорость на уровне 4800 МГц, что не только на 50% быстрее, чем у предыдущих поколений, но и способно обеспечивать исключительную производительность.

AddGame Spider S5 построен с использованием выбранных ИС DDR5, которые были протестированы в самых строгих условиях. AddGame Spider S5 покрыт чистыми высококачественными алюминиевыми теплоотводами, которые могут эффективно уменьшать тепло, чтобы избежать нестабильности и перегрева. Встроенный ECC на уровне компонентов повышает надежность внутри кристалла, снижает нагрузку на контроллер по исправлению ошибок и повышает стабильность системы при работе на высоких скоростях. Кроме того, он имеет встроенную микросхему управления питанием (PMIC) для уменьшения сложности схемы и повышения стабильности источника питания.

Spider S5 поддерживает Intel XMP 3.0. Он не только предоставляет одну настройку и функцию разгона, которая позволяет легко работать с рекламируемой скоростью, но также предлагает поставщикам и пользователям больше профилей для получения наиболее идеальных настроек разгона. Кроме того, с XMP 3.0 Spider S5 поставляется с технологией Intel Dynamic Memory Boost, которая позволяет памяти автоматически переключаться между высокой и низкой скоростью памяти в зависимости от приложений, которые использует пользователь. AddGame Spider S5 прошла 100% заводские испытания на скорости продукта и совместима с процессорами Intel Core 12-го поколения, которые поддерживают материнские платы DDR5. На него также распространяется пожизненная гарантия, позволяющая геймерам и энтузиастам ПК собирать свои высокопроизводительные ПК с памятью DDR5 без каких-либо сомнений.
ADATA выпустила промышленные модули памяти DDR5 RDIMM…
ADATA выпустила промышленные модули памяти DDR5 RDIMMКомпания ADATA Technology, ведущий производитель высокопроизводительных модулей DRAM, флэш-памяти NAND и …
TeamGroup получила сертификат XMP 3.0 для памяти DDR5…
TeamGroup получила сертификат XMP 3.0 для памяти DDR5Компания TEAMGROUP, ведущий поставщик памяти, выпустила различные модули памяти DDR5 и применила свои пер…
Память G.SKILL Trident Z5 RGB и Ripjaws серии S5 DDR5 получи…
Память G.SKILL Trident Z5 RGB и Ripjaws серии S5 DDR5 получиКомпания G.SKILL International Enterprise, ведущий мировой производитель высокопроизводительной памяти и …
G.Skill представляет комплекты памяти Trident Z5 DDR5-6600 C…
G.Skill представляет комплекты памяти Trident Z5 DDR5-6600 CКомпания G.Skill объявила о выпуске высокоскоростной памяти DDR5-6600 CL34 32 ГБ (2x16 ГБ) со сверхнизкой…
Kioxia и Western Digital инвестируют в производство флэш-пам…
Kioxia и Western Digital инвестируют в производство флэш-памКомпании Kioxia и Western Digital заключили официальное соглашение о совместных инвестициях в первую фазу…
Goodram Industrial представил промышленную память SODIMM DDR…
Goodram Industrial представил промышленную память SODIMM DDRПольский бренд коммерческой и промышленной памяти расширяет предложение промышленных модулей памяти DDR4.…
G.SKILL анонсировала комплект оперативной памяти Ripjaws DDR…
G.SKILL анонсировала комплект оперативной памяти Ripjaws DDRG.SKILL International Enterprise, ведущий мировой производитель высокопроизводительной памяти и игровых п…
Sabrent представила высокопроизводительные модули памяти SO-…
Sabrent представила высокопроизводительные модули памяти SO-Sabrent представила высокопроизводительные модули памяти Sabrent Rocket 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ DDR4 SO-DIMM …
Обзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветкиОбзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветки
Обзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнениеОбзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнение
Обзор и тесты PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600 (MD32GK2D4360018XRGB). Разгон до 4200 МГцОбзор и тесты PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600 (MD32GK2D4360018XRGB). Разгон до 4200 МГц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor