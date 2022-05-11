Addlink представил новую оперативную память AddGame Spider S5 DDR5

Компания addlink Technology, глобальный поставщик устройств для хранения данных и памяти, объявил о выпуске нового поколения памяти DDR5 для игр AddGame Spider S5. AddGame Spider S5 работает на частотах 4800 МГц, 5600 МГц и 6000 МГц и предназначен для новейших платформ DDR5. DDR5 на модуль имеет две независимые конструкции подканала, что позволяет DDR5 запускать начальную скорость на уровне 4800 МГц, что не только на 50% быстрее, чем у предыдущих поколений, но и способно обеспечивать исключительную производительность.

AddGame Spider S5 построен с использованием выбранных ИС DDR5, которые были протестированы в самых строгих условиях. AddGame Spider S5 покрыт чистыми высококачественными алюминиевыми теплоотводами, которые могут эффективно уменьшать тепло, чтобы избежать нестабильности и перегрева. Встроенный ECC на уровне компонентов повышает надежность внутри кристалла, снижает нагрузку на контроллер по исправлению ошибок и повышает стабильность системы при работе на высоких скоростях. Кроме того, он имеет встроенную микросхему управления питанием (PMIC) для уменьшения сложности схемы и повышения стабильности источника питания.

Spider S5 поддерживает Intel XMP 3.0. Он не только предоставляет одну настройку и функцию разгона, которая позволяет легко работать с рекламируемой скоростью, но также предлагает поставщикам и пользователям больше профилей для получения наиболее идеальных настроек разгона. Кроме того, с XMP 3.0 Spider S5 поставляется с технологией Intel Dynamic Memory Boost, которая позволяет памяти автоматически переключаться между высокой и низкой скоростью памяти в зависимости от приложений, которые использует пользователь. AddGame Spider S5 прошла 100% заводские испытания на скорости продукта и совместима с процессорами Intel Core 12-го поколения, которые поддерживают материнские платы DDR5. На него также распространяется пожизненная гарантия, позволяющая геймерам и энтузиастам ПК собирать свои высокопроизводительные ПК с памятью DDR5 без каких-либо сомнений.