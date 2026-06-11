Аэрогриль Dreame Tasti PT60 с функцией ланчбокса и контейнера

Dreame Tasti PT60. Модель выделяется сочетанием функций аэрогриля, ланчбокса и контейнера для хранения в одном устройстве. Портативный стеклянный аэрогриль 5-в-1 Dreame Tasti PT60 получил две стеклянные чаши разного объема, технологию 3D-циркуляции горячего воздуха с подачей пара и панорамный обзор на 360°. Устройство позволяет готовить дома, хранить готовые блюда и брать их с собой без необходимости перекладывать еду в отдельные контейнеры. Для приготовления Tasti PT60 использует технологию 3D-циркуляции горячего воздуха в сочетании с подачей пара. Такой подход помогает равномер но распределять тепло внутри чаши, сохраняя текстуру и сочность продуктов. Устройство поддерживает пять предустановленных режимов приготовления, включая запекание, жарку, разогрев и поддержание тепла.

Dreame Tasti PT60 также получил компактный корпус, теплоизолированные ручки и систему управления одним нажатием со светодиодным дисплеем.