Age of Empires: Definitive Edition выйдет 20 февраля

2018-01-19, Автор - Нияз Дусталев; [114]
Когда мы намеревались создать Definitive Edition оригинальной Age of Empires , наша цель состояла в том, чтобы доставить максимально возможный профит от этой классики - таких как высококачественная аудиовизуальная сцена и многопользовательской игры до основных игровых систем
Все должно быть также хорошо, как вы её помните (или даже лучше!), Чтобы обеспечить непревзойденный опыт RTS через 20 лет после его первоначального выпуска.

.. и это заняло у нас немного больше времени, чем мы изначально планировали. Но для команды было важно относиться к франшизе Age of Empires с уважением, которого она заслуживает, поэтому мы потратили время, необходимое нам для того, чтобы получить такие функции, как атака и улучшенная мини-карта, в точности, что, как мы надеемся, поклонники будут любить.

И теперь я рад объявить, что Age of Empires: Definitive Edition будет выпущенная 20 февраля во всем мире для ПК с Windows 10 по цене 19,99 долларов США.
Для этого Definitive Edition мы сделали улучшения, такие как:
Полностью перестроить активы для современной презентации 4K
Позволяя вам играть в сети с помощью Xbox LIVE (в дополнение к игре в локальной сети)
Заново записал оригинальный саундтрек с новой оркестровой партитурой
Добавление повествования кампании для каждой миссии
Усовершенствование редактора кампаний и сценариев, позволяющего любому создавать оригинальные пользовательские кампании для игры, позволяя игрокам легко делиться ими с другими игроками по всему миру с помощью AgeOfEmpires.


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