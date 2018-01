Age of Empires: Definitive Edition выйдет 20 февраля

Когда мы намеревались создать Definitive Edition оригинальной Age of Empires , наша цель состояла в том, чтобы доставить максимально возможный профит от этой классики - таких как высококачественная аудиовизуальная сцена и многопользовательской игры до основных игровых системВсе должно быть также хорошо, как вы её помните (или даже лучше!), Чтобы обеспечить непревзойденный опыт RTS через 20 лет после его первоначального выпуска... и это заняло у нас немного больше времени, чем мы изначально планировали. Но для команды было важно относиться к франшизе Age of Empires с уважением, которого она заслуживает, поэтому мы потратили время, необходимое нам для того, чтобы получить такие функции, как атака и улучшенная мини-карта, в точности, что, как мы надеемся, поклонники будут любить.И теперь я рад объявить, что Age of Empires: Definitive Edition будет выпущенная 20 февраля во всем мире для ПК с Windows 10 по цене 19,99 долларов США.Для этого Definitive Edition мы сделали улучшения, такие как:Полностью перестроить активы для современной презентации 4KПозволяя вам играть в сети с помощью Xbox LIVE (в дополнение к игре в локальной сети)Заново записал оригинальный саундтрек с новой оркестровой партитуройДобавление повествования кампании для каждой миссииУсовершенствование редактора кампаний и сценариев, позволяющего любому создавать оригинальные пользовательские кампании для игры, позволяя игрокам легко делиться ими с другими игроками по всему миру с помощью AgeOfEmpires.