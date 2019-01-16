Akasa Vegas RAM Mate осветит ваш компьютер

В последнее время производители компьютерного железа стали активно выпускать новинки с дизайном, который выглядит крайне привлекательно за счет подсветки. Вроде нет ничего удивительного в яркой подсветке для планок оперативной памяти, но в корпусе это выглядит очень круто и пользователи очень желают себе что-то подобное приобрести. Например, вот в продажу поступил новый комплект памяти Akasa Vegas RAM Mate, который выглядит крайне привлекательно и предоставляет вам возможность играть с максимальным комфортом и эстетическим удовольствием. Осталось только дождаться старта продаж в нашей стране и можно будет говорить о возможной конкуренции с титанами этого сегмента. Пока что данных о стоимости продукта у нас нет, цену официально никто не называл.