Акции Nintendo упали после прогноза по Switch 2

Акции Nintendo обвалились на 12% после того, как компания официально подтвердила повышение цены на Nintendo Switch 2, которое вступит в силу уже в сентябре. Однако причиной столь резкого падения стали не только новые цены на консоль. Инвесторов также насторожили заявления компании о замедлении разработки крупных игр, прогнозируемом снижении продаж Switch 2 в следующем году, а также о проблемах, связанных с дефицитом памяти, тарифами и растущими сроками производства AAA-проектов. Во время сессии вопросов и ответов после публикации годового финансового отчёта глава компании признал, что Nintendo сталкивается с серьёзными вызовами. По его словам, тарифы и продолжающийся дефицит памяти будут всё сильнее давить на прибыльность аппаратного бизнеса компании.

Он отметил, что в прошлом финансовом году рост цен на память и другие компоненты не оказал серьёзного влияния на прибыль от продаж консолей, однако в будущем ситуация изменится. Отдельно Nintendo признала, что сроки разработки игр продолжают увеличиваться, несмотря на попытки выпускать проекты быстрее. Впрочем, это проблема не только японской компании — практически все крупные издатели сейчас сталкиваются со сложностью создания масштабных игр высокого качества в более короткие сроки. Однако глава компании не считает ситуацию критической. По его словам, Switch 2 распространяется быстрее оригинальной Nintendo Switch, и сейчас у компании нет серьёзных опасений по поводу потери интереса со стороны покупателей.
