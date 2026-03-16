На консолях Xbox появится ИИ-ассистент

Компания Microsoft готовится в этом году выпустить игровой ИИ-ассистент Gaming Copilot для консолей текущего поколения Xbox — об этом рассказала Сонали Ядав, менеджер компании, на конференции Game Developers Conference. По её словам, компания также планирует внедрить помощника и в другие сервисы, которыми пользуются игроки. Стоит отметить, что Microsoft уже несколько месяцев работает над игровым ассистентом на базе Microsoft Copilot. Ранее его бета-версия появилась в мобильном приложении Xbox, в системе Windows 11 и на портативных устройствах Xbox Ally. Игроки могут вызвать Gaming Copilot голосовой командой, если застряли в игре — помощник предложит подсказки о том, что делать дальше. Он также способен отвечать на вопросы о игровой истории пользователя, давать советы и стратегии, а также рекомендовать новые игры.

В примерах, показанных Xbox, игроки могут спросить у ассистента, как победить конкретного босса или какие материалы нужны для создания меча в Minecraft. Хотя Ядав не уточнила, на каких именно консолях появится Copilot, в текущую линейку компании входят Xbox Series X и Xbox Series S. Параллельно Microsoft разрабатывает новую консоль под кодовым названием Project Helix — первый крупный запуск за несколько лет без участия бывшего руководителя Xbox Фила Спенсера. Ожидается, что Project Helix достигнет стадии альфа-версии не раньше 2027 года и будет поддерживать запуск ПК-игр, так что ИИ-ассистент к тому моменту уже будет готов.