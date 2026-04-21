Новая Xbox не получит кастомный процессор от AMD

Когда Microsoft анонсировала Xbox нового поколения под кодовым названием Project Helix, компания подтвердила давние слухи — устройство станет гибридом консоли и ПК. По аналогии с будущей системой Valve Steam Machine, новинка сможет запускать как игры для ПК, так и проекты экосистемы Xbox. Пока точный формат этого гибридного опыта официально не раскрыт, однако свежая утечка от инсайдера KeplerL2 на форуме NeoGAF даёт представление о возможных характеристиках устройства. Ранее ходили слухи, что новое железо Xbox окажется мощнее процессоров Canis и Orion, которые Sony якобы готовит для линейки PlayStation 6. Теперь же утверждается, что консольный процессор Project Helix вообще не получит заметных кастомных доработок — иными словами, это будет практически стандартная ПК-платформа, хотя и достаточно производительная.

Такой подход может фактически завершить многолетнюю гонку мощности между Sony и Microsoft, так как теперь Microsoft просто будет брать условный Ryzen и ставить себе в консоль, выбирая лучшее решение из доступных на рынке. Также это влияет на будущее технологий масштабирования изображения — по словам инсайдера, грядущая технология FSR Diamond будет работать на консоли нового поколения, предоставив пользователям возможность гораздо быстрее обрабатывать кадры и апскейлить изображение до более высокого разрешения. Правда, стоит понимать, что сейчас речь идёт всего лишь о слухах — никто достоверно не знает, что будет на самом деле.
