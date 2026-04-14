Microsoft разрабатывает доступную версию Xbox Game Pass

После назначения на пост главы Xbox Аша Шарма начала намекать на серьёзные изменения в игровом подразделении Microsoft. Например, судя по всему, она делает акцент на запуск более дешёвой подписки Xbox Game Pass. Согласно внутренней записке, руководство считает, что в краткосрочной перспективе сервис стал слишком дорогим для пользователей и нуждается в более выгодной модели. В долгосрочной перспективе Microsoft планирует превратить Game Pass в более гибкую систему, однако на это потребуется время для тестирования и доработки. То есть пока что компания выпустит более доступную модель, а в будущем внедрит некую систему настройки, чтобы пользователь мог подобрать подходящий набор по разумной цене и не платить за то, что ему не особо интересно.

Правда, стоит сказать, что слухи о более доступной подписке появляются уже не впервые. Ранее утечки указывали на разработку нового тарифа, а в одном из обновлений ПО даже нашли упоминания дополнительного уровня подписки, связанного с играми от Xbox Game Studios. Также обсуждается возможное объединение Xbox Game Pass и PC Game Pass в единый сервис, что соответствует стратегии Microsoft по созданию гибридной игровой экосистемы. Это направление, как ожидается, получит развитие вместе с будущей консолью Xbox Helix, релиз которой прогнозируется примерно к 2028 году. Но пока что складывается ощущение, что подписка Microsoft просто начала терять аудиторию — и компания в экстренном порядке хочет вернуть её популярность.